Emilio Orlando Spietati. Senza scrupoli. Nullafacenti ma con tanta voglia di

Emilio OrlandoSpietati. Senza scrupoli. Nullafacenti ma con tanta voglia di fare la bella vita. Atteggiamenti tipici dei guappi di camorra. Molto temuti nel quartiere ma costretti a costituirsi dalla pressione della Polizia, che ha messo a ferro e fuoco il quartiere San Giuliano di Acilia per farli uscire allo scoperto. Sono loro gli accusati del tentato omicidio di Manuel Matteo Bortuzzo, il nuotatore ventenne rimasto paralizzato a causa di un proiettile che gli ha leso la colonna vertebrale dopo la sparatoria avvenuta domenica notte in piazza Eschilo all' Axa.La procura di Roma aggiungerà all'ipotesi accusatoria con l'aggravante della modalità mafiosa. Il più violento dei due fermati, Lorenzo Marinelli, sarebbe quello che ha sparato. A tradirlo il taglio di capelli (indicato da un testimone) e un tatuaggio sulla tempia: appartiene ad una famiglia malavitosa legata al clan dei Casalesi della colonna Iovine Guarnera. Suo padre, Fabio Marinelli, pluripregiudicato è una vecchia conoscenza degli investigatori e fratello di Stefano morto nel 2017, viene considerato un boss del narcotraffico. L'altro arrestato Daniel Bazzano invece guidava lo scooter da cui Marinelli ha sparato e si rese protagonista di una rapina in un bar di Ostia, dove però venne disarmato da due bariste. Ora però è caccia a quelli che hanno partecipato alla rissa nel locale, gli investigatori intendono fare piena luce sul movente della sparatoria e su quanto accaduto prima.Ieri mattina Franco Bortuzzo, il papà di Manuel, ha incontrato il questore della Capitale Guido Marino per ringraziare gli investigatori per le indagini, L'uomo ha ringraziato gli agenti ed il commissariato di Ostia.riproduzione riservata ®