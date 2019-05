Emilio Orlando

Sono rimasti per più di un'ora in balia di tre uomini armati. Col volto coperto dal passamontagna. Li hanno sequestrati e rapinati di diamanti e contanti per sessantamila euro. La coppia che risiede in località i Pini lungo via Tiberina tra Capena e Fiano Romano, è riuscita a liberarsi e ad uscire dallo stanzino dove erano stati rinchiusi dai rapinatori.

I rumori sospetti che provenivano dal giardino hanno attirato l'attenzione del proprietario di casa. L'uomo, che lavora come dirigente nella pubblica amministrazione, si è affacciato dalla porta e mentre stava uscendo si è ritrovato la canna di una pistola puntata alla testa e tre ombre che lo circondavano. Da quel momento in poi per marito e moglie è iniziato l'inferno. I malviventi, vestiti di nero con un passamontagna tipo mefisto che gli copriva il volto lo hanno costretto a rientrare in casa insieme a loro ed a raggiungere la moglie che stava già nel letto.

Con un marcato accento dell'est Europa e con i guanti per non lasciare impronte digitali e tracce di Dna, si sono fatti indicare la cassaforte e la combinazione per aprirla. All'interno del forziere erano custoditi contanti e diamanti di grande valore, che avevano acquistato come investimento. Sotto la costante minaccia delle rivoltelle e con il tono minaccioso lo hanno svuotato ed hanno chiuso i due coniugi dentro un ripostiglio. A nulla sono servite le grida di aiuto dei due rapinati. La villa infatti si trova in una zona molto isolata nella zona nord della Capitale.

Le vittime dopo vari tentativi di slegarsi sono riuscite a liberarsi dalle fascette ed a chiamare i carabinieri. Le indagini sono scattate subito dopo, con i rilievi sulla scena del crimine per cercare tracce che riconducano al commando di rapinatori probabilmente albanesi. La zona dove è avvenuto il fatto è spesso teatro di rapine violente probabilmente messe a segno sempre dalla stessa banda che pianifica i colpi quasi militarmente. Infatti i malviventi, sembrerebbero anche ben informati sul tenore di vita e sulle abitudini delle loro vittime, segno evidente che qualche basista potrebbe aver fornito dettagli utili per la localizzazione delle ville di professionisti facoltosi e l'ubicazione delle casseforti.

