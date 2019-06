Emilio Orlando

Sono piombati con l'auto dentro la banca prima dell'orario di chiusura. Con una manovra repentina, il rapinatore che la guidava ha sfondato la vetrata laterale, mentre i due che stavano seduti sul sedile posteriore sono scesi con le pistole in pugno. La loro azione è stata fulminea. Pochi secondi, il tempo di strappare dalle mani dei cassieri le buste piene di soldi che servivano per ricaricare il bancomat. Poi la fuga a bordo di uno scooter e di un motorino nel traffico cittadino che andava animandosi data l'ora.

È la dinamica della rapina funambolica con un auto ariete, che è avvenuta alla Banca Popolare di Milano di via dell'Imbrecciato al Portuense. Tutto si è svolto sotto gli occhi dei dipendenti dell'istituto di credito e del direttore che non hanno potuto fare altro che alzare le mani e consegnare cinquantamila euro ai malviventi. «Stavo dietro la cassa quando ho sentito un boato. Per un attimo ho pensato all' esplosione di una bomba racconta uno degli impiegati. Quando ho capito che il rumore che si sentiva, erano i vetri che erano andati in frantumi ho realizzato quello che era successo». Il commando di rapinatori era ben organizzato ed informato. Sapevano infatti che prima della chiusura i dipendenti rimpinguano il bancomat con i contanti. Quest'ultimo particolare fa ipotizzare la presenza di un basista.

Gli investigatori del commissariato San Paolo e della sezione antirapina della squadra mobile, si sono messi subito sulle tracce dei malviventi. La Fiat 500 utilizzata come ariete per sfondare la vetrata non è risultata rubata e la polizia scientifica ha raccolto nell'abitacolo alcune impronte digitali, che potrebbero appartenere ai componenti del commando. Paura e preoccupazione degli abitanti della zona che denunciano una situazione di insicurezza dilagante nel quartiere. Lunedì notte a Castel Verde, nel quadrante sud est della Capitale, un gruppo di malviventi ha fatto, invece esplodere un bancomat utilizzando il gas.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 26 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA