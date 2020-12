Emilio Orlando

Sono morti abbracciati mentre cercavano un po' di tepore. Uccisi da quella stufa che doveva scaldarli. Mamma e figlio non hanno avuto scampo. Una tragedia che ieri ha scosso Velletri: a perdere la vita una donna di 36, Elena Catalina Pinzaru e il figlio Francesco di 6 anni.

I due sono stati stroncati nel sonno e i cadaveri sono stati scoperti alle 8 di ieri mattina. Il ritrovamento è avvenuto in una struttura residenziale, gestita dall'associazione San Girolamo Emiliani, nella parrocchia di San Martino dove avevano trovato rifugio ed ospitalità, in attesa che gli venisse assegnato un alloggio popolare. La stanza che i religiosi avevano assegnato alla donna e al figlio era riscaldata con una stufa a fungo, simile a quelle che vengono utilizzate nei gazebo dei locali pubblici all'aperto. Secondo quanto ricostruito dalla polizia del commissariato di Velletri e dalla procura, la fiamma spegnendosi improvvisamente, avrebbe lasciato fuoriuscire il gas della bombola che ha saturato l'ambiente.

Un mix mortale, quello che insieme al monossido di carbonio ha ucciso la ragazza madre ed il suo bambino, originari della Romania, vittime anche delle povertà e del degrado che attanaglia anche i Castelli Romani, considerati prima della crisi dovuta alla pandemia un'isola felice. L'autopsia che è stata disposta sui corpi senza vita, chiarirà definitivamente le cause della morte e fornirà elementi agli investigatori per trovare eventuali responsabilità degli operatori della onlus. La struttura diocesana di Velletri-Segni, che ieri in una nota ha fatto sapere di «unirsi alla alla preghiera per le vittime della terribile tragedia e di esprimere sincera e profonda vicinanza per l'accaduto», precisando che «il terribile episodio non è avvenuto in un centro Caritas».

