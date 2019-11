Emilio Orlando

Sono arrivati in scooter prima dell'orario di chiusura. Armati con le pistole in pugno e il casco integrale che gli copriva il volto, hanno puntato le armi contro il proprietario del bar che stava alla cassa. Il commerciante 56enne, di nazionalità cinese, ha reagito e ha tentato di disarmarli. Istanti drammatici. Il commerciante ha estratto la rivoltella. Nel parapiglia sono partiti tre colpi. Uno ha ucciso Ennio Proietti, storico rapinatore romano di 69 anni legato alla banda di Lallo lo Zoppo, mentre gli altri hanno ferito il commerciante.

Le volanti della questura hanno arrestato l'altro rapinatore, il 48enne Enrico Antonelli complice del morto. E' la ricostruzione fatta dalla polizia, della sanguinosa rapina, avvenuta ieri sera alle 19 a Cinecittà est, alla periferia sud della Capitale. Paura e panico tra i residenti dei palazzi del popolosissimo quartiere a ridosso del raccordo anulare.

«Quando abbiamo sentito gli spari e le grida di panico delle persone che scappavano - raccontano gli abitanti di via Ciamarra - ci siamo precipitati in strada. Era pieno di gente che rientrava dal lavoro e che era terrorizzata. Davanti al bar c'era ancora lo scooter acceso che i due banditi avevano lasciato pronto per la fuga». Il titolare del bar, che si è difeso, è stato trasportato d'urgenza in ospedale dal 118. Gli investigatori della sezione antirapina della squadra mobile e del commissariato Romanina hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del bar, da dove emergerebbe, secondo le indiscrezioni, che si è trattato di legittima difesa. La vittima, Ennio Proietti, ha un passato legato all'anonima sequestri della Capitale che negli anni Settanta si è resa protagonista di feroci rapine, sequestri. Negli ultimi anni era stato nuovamente arrestato per evasione dai domiciliari.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 6 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA