Emilio Orlando

Si svolgerà questa mattina, all'ospedale Bambino Gesù della Capitale, l'autopsia della neonata morta domenica sera in un appartamento di via Paolo Stoppa, ad Acilia. Per il suo decesso la Procura di Roma ha accusato la madre Ludovica Lesi, 29 anni, di omicidio volontario e ha disposto per lei gli arresti domiciliari. La giovane ha partorito in casa senza che nessuno se ne accorgesse e avrebbe, secondo l'ipotesi accusatoria, percosso più volta la neonata causandole un gravissimo trauma cranico per il quale è morta, ore dopo, in ospedale. La madre sotto accusa si è da subito difesa dicendo che la piccola sarebbe caduta dal letto dopo il parto e che il sangue rilevato dai carabinieri sarebbe fuoriuscito durante il travaglio. Sarà ora l'esame autoptico a far luce sulle reali cause della morte della neonata.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 22 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA