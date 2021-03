Emilio Orlando

Si sono affrontati a colpi di revolver davanti a tutti, come nel Far West. Come a Scampia, anche a Tor Bella Monaca si spara in strada per contendersi le piazze di spaccio. E come nell'hinterland del napoletano spesso ci va di mezzo chi passa lì per caso.

Ne sono convinti gli inquirenti che indagano sulla sparatoria di sabato pomeriggio in via Amico Aspertini dove, all'ombra delle torri tra la gente a passeggio per i negozi è rimasta coinvolta nel conflitto a fuco, tra due uomini, una signora ottantenne che andava a fare spesa. Carabinieri e polizia in pochi minuti hanno fermato G. R. di 33 anni con l'accusa di essere colui che ha sparato poco prima delle 15 ad un rivale negli affari di droga. Secondo chi indaga, in un contesto omertoso dove nessun residente osa collaborare per paura di ritorsioni, ci sarebbe anche la pista della gestione del territorio. La zona dove è avvenuto il regolamento di conti, tra i ponti e le scale anguste che portano agli uffici della circoscrizione ed il centro commerciale tra saracinesche abbassate e degrado dilagante, è una piazza di spaccio a cielo aperto. Sempre secondo gli investigatori il trentenne che, ha impugnato la semiautomatica ed ha fatto fuoco contro un ragazzo che riuscito a scappare, stava difendendo il suo territorio.

Da una prima ricostruzione, effettuata anche tramite le telecamere della banca che si trova proprio sul marciapiede dove è scoppiata prima la lite e poi la sparatoria, è emerso che il bersaglio dell'agguato aveva dato più volte appuntamento ad alcuni tossicodipendenti per cedergli dosi di cocaina davanti ai negozi dove si sono sparati.

L'anziana di nome Teresa R. ex cuoca della Rai, che si è trovata in mezzo ai due balordi è stata colpita dal bossolo del proiettile al una gamba senza riportare ferite. «Qui è diventato impossibile anche camminare - denunciano alcuni abitanti del quartiere - I pusher sono diventati i padroni anche di questa parte di Tor Bella Monaca che fino a qualche tempo fa era immune dalle dinamiche criminali di via dell'Archeologia».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Marzo 2021, 05:01

