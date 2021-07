Emilio Orlando

«Sembrava una scena del film Inferno di Cristallo». Così alcuni testimoni oculari hanno descritto il drammatico incidente stradale di ieri pomeriggio sull'autostrada A1. Due camion, a causa di un tamponamento, sono andati a fuoco e nelle fiamme è rimasto intrappolato uno degli autisti, che è morto carbonizzato. La tragedia è avvenuta sul tratto autostradale della diramazione di Roma Nord tra gli svincoli di Castelnuovo di Porto e Settebagni. L'autista del tir tamponato è stato trasportato in codice rosso in ospedale con l'eliambulanza del 118 che si è alzata subito in volo dall'eliporto di via Salaria. A bordo con il ferito c'era anche il figlio che è rimasto miracolosamente illeso.

La polizia stradale ha effettuato i rilievi per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente ed ha provveduto alla viabilità che è andata in tilt anche sulle strade statali intorno all'area interessata dal sinistro. Un'odissea per gli automobilisti che erano diretti verso la A1 Milano-Napoli, che sono stati deviati in direzione di Settebagni per poi rientrare in autostrada a Castelnuovo di Porto o a Fiano Romano. Quelli che provenivano dal Grande Raccordo Anulare di Roma sono stati fatti confluire sulla Flaminia fino a Prima Porta e poi sulla Tiberina.

Le indagini della stradale sono andate avanti fino a tarda sera per identificare il conducente carbonizzato. I filmati a circuito chiuso della rete autostradale hanno ripreso in diretta il tamponamento mortale tra i due mezzi, uno dei quali trasportava letame. Forse una distrazione dell'autista, un colpo di sonno improvviso o un guasto all'impianto frenante la causa dello scontro. Qualche ora prima, sulla stessa tratta autostradale, si è verificato un altro sinistro tra Modena sud e il bivio per l'A22 del Brennero. Uno schianto tra un camion e una moto ha provocato un ferito grave e lunghe code.

