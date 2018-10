Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emilio OrlandoSei persone sono state interrogate come persone informate sui fatti fino alla tarda serata di ieri dagli agenti della squadra mobile della questura di Roma, per identificare i responsabili dello stupro di gruppo che ha preceduto la morte per overdose di Desirèe Mariottini, la sedicenne di Cisterna di Latina il cui corpo è stato ritrovato dentro un magazzino dismesso in via dei Lucani nel quartiere di San Lorenzo.Tra le persone convocate negli uffici della Squadra mobile, oltre al supertestimone senegalese ed altri frequentatori abituali dello stabile diroccato, anche le tre ragazze che erano con Desirèe (tra cui la cugina). Agli interrogatori ha partecipato anche il procuratore aggiunto Maria Monteleone titolare del fascicolo di indagine aperto, per ora ancora contro ignoti, per i reati di violenza sessuale aggravata.Da chiarire rimangono ancora il mistero del cellulare (che, dai primi riscontri investigativi, sembra non appartenere alla ragazza) e lo zaino rovistato abbandonato nello stanzone dove il gruppo si era radunato e dove si è consumata la violenza di gruppo prima della morte. Qualcuno ha preso oggetti ed effetti personali della minorenne?Secondo l'autopsia sembra che Desirè, in cura da qualche tempo al Sert di Cisterna di Latina, avesse assunto alcune pasticche di un farmaco utilizzato contro l'epilessia che se è associato all'alcol, dà effetti analoghi a quelli dell'eroina. Lo stupro è avvenuto, mentre la sedicenne aveva perso i sensi e delirava per gli effetti della droga. Una testimone sentita dalla polizia ha parlato dei tremori e della forte sudorazione della ragazza prima di entrare in coma. Intanto sembra che l'ultima telefonata della sedicenne è stata fatta alla nonna: «Ho perso l'autobus», si sarebbe giustificata la ragazzina, forse per avallare con una motivazione casuale la serata da trascorrere fuori casa.