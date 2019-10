Emilio Orlando

Sceglieva le donne che indossavano la gonna e vestiti attillati nei luoghi affollati, prediligendo i centri commerciali. Con passo deciso e svelto le seguiva fino a raggiungerle.

Mimando un passo svelto allungava la gamba e metteva il piede destro tra le gambe delle loro vittime, mentre chiedeva loro un informazione. Sulla scarpa però, il maniaco malato di voyeurismo aveva installato in maniera ingegnosa una microtelecamera che filmava le vittime sulle parti intime.

Il luccichio anomalo sulla parte superiore della calzatura prodotto dal dispositivo ha tradito il manico. Ma i bollenti spiriti dell' uomo, un quarantunenne di origini siciliane, sono stati placati dal personale della vigilanza privata del centro commerciale che si era insospettito dal modo goffo, con cui avveniva l' approccio con la vittima. La polizia del commissariato Fidene Serpentara, che ha denunciato il siciliano per i reati di molestie e disturbo delle persone ha sequestrato l' apparecchiatura di alta elettronica, con la quale scattava foto di nascosto e realizzava filmati. Nel corso della perquisizione dell' hard disk dove le immagini venivano registrate, gli agenti hanno trovato centinaia di riprese che ritraevano organi genitali femminili e biancheria intima inquadrati dal basso, dove però non è stato possibile identificare le altre malcapitate cadute nella rete del maniaco anche in altri centri di shopping e di parcheggio. La microcamera sequestrata aveva anche cinque telecomandi che permettevano l'attivazione delle video registrazioni senza dare nell' occhio.

