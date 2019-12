Emilio Orlando

Scacco matto agli spacciatori di strada e ai pusher a domicilio da parte di carabinieri e polizia. Quattordici le persone finite in manette con l' accusa di spaccio, dieci chili di droga sequestrata e 6mila euro in contanti. Le manette ai polsi dei narcotrafficanti sono scattate a Tor Bella Monaca ed a Primavalle. Al Casilino, i carabinieri della stazione di via Aspertini e della compagnia di Frascati hanno localizzato i pusher impegnati nello smercio delle dosi di cocaina, eroina e marijuana. Gli arrestati, tutti con precedenti penali legati al narcotraffico sono 3 cittadini romani, 2 romeni, un cittadino del Marocco ed uno di nazionalità etiope, di età compresa tra i 24 e 51 anni.

Durante l'operazione, disposta dal comandante provinciale Francesco Gargaro i militari dell'Arma hanno recuperato 400 dosi di sostanze stupefacenti, 280 di cocaina, 100 di marijuana e 15 di eroina. Nella sola piazza di spaccio di via dell' Archeologia i carabinieri hanno arrestato da inizio anno, quasi 600 spacciatori. Il fiuto investigativo dei detective antidroga, del commissariato Primavalle di Tiziana Lorenzo, li ha condotti in un albergo a Fiumicino dove sono stati arrestati due spacciatori ed un minorenne è stato denunciato perché detenevano un chilo di marjuana. Sempre i poliziotti di Primavalle hanno scoperto un giro di droghe leggere che veniva venduto al dettaglio ai giovani della zona, che potevano ricevere lo stupefacente anche a domicilio.

Il controllo degli investigatori sulle piazze di spaccio capitoline è stato intensificato dopo aver adottato il sistema di controllo del territorio chiamato M.o.d., acronico di modulo operativo dedicato, studiato per la Capitale dal questore Carmine Esposito. La strategia di contrasto al crimine adottata dagli uffici di via di San Vitale permette di intervenire nei singoli quartieri, tenendo conto dei reati che vengono commessi più frequentemente come quelli predatori ed il narcotraffico. I carabinieri, impegnati in prima linea contro il fenomeno dello spaccio, presenti con le stazioni diffuse capillarmente a Roma e provincia hanno sgominato già centinaia di pericolose organizzazioni criminali di Narcos operanti nella Capitale.

Giovedì 5 Dicembre 2019

