Emilio Orlando Sarebbero sette gli aguzzini di Desirée Mariottini. L'indiscrezione

Emilio OrlandoSarebbero sette gli aguzzini di Desirée Mariottini. L'indiscrezione verrà confermata tra diversi giorni, quando i risultati del test del Dna diranno inequivocabilmente quanti uomini hanno approfittato per ore e ore del corpo della sedicenne nel palazzo abbandonato a San Lorenzo a Roma. Ma gli inquirenti seguono già questa pista. E danno la caccia a tre dei sette responsabili dell'omicidio e dello stupro di gruppo che sono ancora a piede libero.Le ricerche infatti sono state estese anche all'estero, dove gli stranieri potrebbero aver trovato rifugio. Per ora sono note le cause che hanno provocato il decesso della ragazza di Cisterna di Latina morta lo scorso 18 ottobre. Secondo l'autopsia, a stroncare la giovane vita sarebbe stato un mix mortale di tre antipsicotici, barbiturici e metadone, che le avevano somministrato con l'inganno per farle perdere la capacità di reazione. IL che farebbe pensare ad una violenza sessuale premeditata. Dettagli inquietanti emergono dall' ordinanza di fermo emessa dal Gip Maria Paola Tommaselli. Nel giaciglio, conosciuto nel quartiere come la baracca del buco ci fu un andirivieni di persone, come testimoniato da alcuni presenti che hanno permesso agli inquirenti di arrestarne quattro stupratori. Una supertestimone ha descritto alla polizia le circostanze in cui la tragedia sarebbe avvenuta: «Sono entrata in via Lucania alle 13.10 insieme a due uomini di nome Omar e Adam ha raccontato Narcisa L. c'era Desirèe insieme a Ibrahim, Youssef e Sisco, quest' ultimo era intento a fumare. La ragazza gli aveva chiesto dell'eroina perché era in crisi d'astinenza, ricevendo però un rifiuto». Da qui secondo la ricostruzione investigativa sarebbe scattata un'escalation di violenza che ha preceduto la morte tra atroci sofferenze. Uno strazio durato quasi cinque ore, tra grida ed invane richieste d'aiuto. L'ultimo degli stranieri che ha abusato della sedicenne, lo avrebbe fatto mentre quest'ultima era in uno stato di totale incoscienza e già in coma. È stato in questo frangente che dopo averla violentata uno del gruppo avrebbe detto ad alta voce: «Meglio lei morta che noi in galera».riproduzione riservata ®