Emilio Orlando

Rapinatori gemelli omozigoti imprendibili. Identici non solo come tratti somatici ma anche con taglio di capelli, e movenze analoghe tanto da ingannare anche l'occhio più esperto. Con la loro gemellarità, che tra le particolarità prevede anche lo stesso Dna, sono riusciti a farla franca per molto tempo, fino a quando sono stati incastrati dalle telecamere di videosorveglianza durante una rapina in una farmacia nel quartiere Triste Salario.

Le gesta criminali di Manuele e Giovanni Zinfollino, conosciuti appunto negli ambienti malavitosi con l'alias de i gemelli, entrambi trentacinquenni romani, sono terminate ieri, quando i carabinieri della compagnia Parioli e della stazione Salaria li hanno ammanettati insieme a Silvio Caprioli un pregiudicato di trentasette anni residente ad Aprilia in provincia di Latina, che aveva preso parte al colpo nella farmacia di via Alessandro Torlonia.

Con volto coperto i tre, uno dei quali già agli arresti domiciliari per reati di rapina ed estorsione, insieme a Caprioli che vanta nel suo curriculum criminale numerosi precedenti penali per rapine, furti e droga, sono entrati nel negozio e si sono fatti consegnare l'incasso. Durante la fuga sono stati intercettati da una pattuglia in servizio antirapina che era già sulle tracce dei malviventi dopo l'allarme al 112 lanciato dal farmacista.

Ad inchiodare alle loro responsabilità i soci rapinatori sono state le vittime della rapina che lo hanno riconosciuti quali autori del colpo. Il bottino è stato interamente recuperato e restituito al proprietario della farmacia. Non è la prima volta nella storia criminale del nostro paese che gli investigatori si imbattono in fratelli gemelli che commettono reati e che riescono a farla franca perché il riconoscimento è impossibile oltre ogni ragionevole dubbio.

A gennaio scorso, diversi tribunali del nord Italia hanno assolto Eduard ed Edmond Trushi due gemelli di nazionalità albanese imputati di una serie di rapine violente. Secondo i giudici, data la loro perfetta somiglianza anche dei loro codici genetici ed essendo impossibile attribuire la responsabilità del reato all'uno o all'altro fratello bisognava assolverli entrambi.

