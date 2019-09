Emilio Orlando

Ragazzini e ragazzine di 13 anni utilizzati come pusher dalle madri arruolate dalla criminalità nella filiera dello spaccio di cocaina a Primavalle, vedette a stipendio con il compito di segnalare l'arrivo delle forze dell'ordine e rette insospettabili pagate per nascondere la droga in casa. Per distinguere la quantità ed il tipo di stupefacente che veniva ceduto, cocaina o crack, gli spacciatori utilizzavano un tipo di nastro isolante di colore diverso a seconda della tipologia si sostanza.

È lo spaccato emerso durante le indagini che hanno portato all' arresto di 33 spacciatori nella zona di case popolari soprannominato il Bronx di via di Torrevecchia costruito negli anni 70 per accogliere i baraccati.

È ancora notte quando l' elicottero dei carabinieri sorvola dall'alto il quadrilatero di case popolari composto da due fila di palazzoni grigi attraversati da un' altra schiera di abitazioni che formano un labirinto. In quel dedalo di strade compreso tra via Guido Calcagnini, via Paolo Emilio Sfrondati, via Numai e via Commendone i detective antidroga della compagnia di Trastevere e della stazione di Montespaccato sono entrati in azione ieri mattina all'alba. Tra il fragore delle sirene e le luci blu dei lampeggianti, le grida e le urla delle donne come avviene nelle piazze di spaccio partenopee, scattano le irruzioni nei fortini dello spaccio gestiti dai ventiseienni Manuel Fusiello e Alessio Salvatori. L'imponente operazione anticrimine è stata battezzata dagli inquirenti Vele di Gomorra, proprio per la modalità con cui avveniva la vendita di droga. Gli acquirenti prenotavano la dose per telefono e ne concordavano il prezzo e la purezza facendo riferimento al colore del nastro che chiudeva l'involucro. Il pezzo veniva lanciato dalla finestra ed il denaro veniva recuperato da un altro complice. Spesso il recupero veniva effettuato da un tredicenne e da una coetanea figlia di una pusher in gonnella finita in manette. «È stato un ulteriore colpo della Procura e della direzione distrettuale antimafia, inferto alle piazze di spaccio - ha commentato il procuratore Michele Prestipino».

Mercoledì 25 Settembre 2019, 05:01

