Quella caramella ricevuta in premio dalla nonna l'ha soffocata. Passeggiavano insieme in piazzale delle Provincie nella zona del quartiere universitario della Sapienza di Roma, quando la piccola di due anni ha cominciato rantolare e diventare cianotica. La chiamata al 112. La corsa in autoambulanza, l'arresto cardiaco, i cardiologi che tentano di rianimarla, poi il coma e la morte. I genitori hanno deciso di donare gli organi della loro bambina.

Non si dà pace la nonna della piccola di due anni, deceduta dopo tre giorni di straziante agonia al policlinico Umberto I di Roma. Quel bonbon che piaceva tanto alla piccola le è andato di traverso e le ha occluso le vie respiratorie, interrompendo il flusso d'ossigeno al cervello. Quella mancanza le è stata fatale. In ospedale è arrivata che il cuoricino aveva già smesso di battere. I medici del pronto soccorso erano riusciti a rianimarla per poi trasferirla al reparto di terapia intensiva pediatrica dove è rimasta in osservazione, monitorata giorno e notte fino alla fine. Le sue condizioni però sono peggiorate. Martedì pomeriggio è morta.

Il dramma ed il dolore dei famigliari, che non si danno ancora pace per l'accaduto era cominciato sabato scorso quando erano corsi in ospedale dopo che l'anziana li aveva avvisati. La coppia, che gestisce un'attività commerciale al centro della Capitale, non era presente quando la figlia si è sentita male con la nonna. Una tragedia che lascia tutti senza parole, dopo l'altro dramma che si è consumato l'altro ieri nell'asilo nido sempre a Roma, dove un bebè di dieci mesi è morto per cause ancora da chiarire dopo essersi appena svegliato dalla culla.

Le indagini per stabilire quanto è accaduto in piazzale delle Provincie sono affidate alla polizia anche per ricostruire le tempistiche del soccorso, che sembra essere stato comunque tempestivo.

Giovedì 30 Maggio 2019, 05:01

