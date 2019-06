Emilio Orlando

Quei litigi continui dovuti ai rumori molesti e la musica ad alto volume fino a tarda notte, che andavano avanti da tempo, avevano inasprito i rapporti. Esposti, denunce e diffide non avevano portato a nulla se non a creare un clima d'odio tra i due vicini. Martedì sera la lite condominiale si è trasformata in un duello armato.

E così il cinquantanovenne di nome Ignazio Adriano Cucca ha preso la sua pistola, ha messo il colpo in canna e ha dato via al suo piano d'assalto: prima di sparare al vicino lo ha attirato in una trappola. Per farlo uscire dall'appartamento ha staccato il contatore della luce costringendo la vittima ad uscire di casa. Tra i due dirimpettai scoppia l'ennesima disputa violenta. Dalle parole, passano alle mani. Volano spintoni, qualche ceffone ma la zuffa non si placa. Il cinquantanovenne che portava la pistola alla cinta, regolarmente denunciata, la estrae sul pianerottolo e spara diversi colpi verso la vittima cinquasettenne.

Un proiettile lo ferisce alla spalla si striscio, mentre lo sparatore abbandona l'arma vicino al ferito e scappa a costituirsi al commissariato, dove gli agenti lo ammanettano per tentato omicidio. Gli inquirenti che hanno fatto il sopralluogo sulla scena del crimin (un palazzo a numero 25 di via dei Dalmati, a San Lorenzo) e, per stabilire le traiettorie e l'esatta dinamica dei fatti, hanno interrogato altri abitanti del palazzo per ricostruire la vicenda. La persona ferita è stata trasportata al Policlinico dove è stata operata.

Le liti condominiali, costituiscono un problema sociale, spesso sottovalutato. Le zone geografiche dove se ne verificano di più sono la Campania ed il Lazio. I tribunali ed i giudici di pace trattano di media solo nel Lazio 190.000 cause ogni anno. Una delle situazioni maggiormente indicate nelle denunce sono proprio i rumori molesti come la televisione e la musica ad altro volume, lo spostamento dei mobili, il tintinnare dei tacchi quando si cammina in casa ed infine anche l'abbaiare dei cani, il miagolio dei gatti ed i diverbi legati ai parcheggi delle automobili in comune.

