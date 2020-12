Emilio Orlando

Quattro incendi dolosi nel cuore della notte. Soltanto ieri. Fidene piomba nel terrore e si scatena la caccia al piromane. Non più solo incendi di motorini e cassonetti ma il malvivente ha alzato il tiro bruciando anche mezzi pesanti. Un maniaco che sfida le forze dell'ordine e che colpisce in simultanea all'arrivo dei vigili del fuoco. Sembra imprendibile, colpisce la sera sempre nello stesso quadrante, quello di Prati Fiscali.

La sua furia incendiaria lo porta ad incendiare furgoni e camion coibentati che rischiano di esplodere. Il modus operandi è sempre lo stesso. Mette la diavolina sotto le ruote degli autoveicoli e dopo averla accesa si allontana, guadagnandosi così la fuga e un posto da cui assistere allo spettacolo senza essere visto. Domenica sera ha colpito di nuovo. Il primo rogo lo ha appiccato domenica sera poco prima delle 22 in via dei Prati Fiscali dove le fiamme hanno danneggiato un furgone che era parcheggiato lungo la strada. Mentre la polizia delle volanti e del distretto di Fidene Serpentara intervenivano con i pompieri per domare le fiamme, la sala operativa riceveva un'altra chiamata d'emergenza per un rogo questa volta in via Cavriglia, dove le lingue di fuoco avevano completamente distrutto un altro furgone.

Durante lo spegnimento, alcuni residenti segnalavano un cassonetto andato completamente in fumo. Neanche il tempo di analizzare la scena del crimine, che polizia, vigili del fuoco e scientifica venivano inviati in via Luce D'Eramo, dove il piromane si ha incendiato un Suv. I detective del distretto, hanno raccolto ed acquisito le immagini degli impianti di video sorveglianza della zona per inchiodare il responsabile. A inizio anno la stessa mano incendiaria ha colpito nel sito archeologia della casa protostorica di Fidene, una riproduzione fedele di un insediamento risalente al IX secolo A.C. costruito dopo la scoperta nel 1988 dei resti originali di una capanna protostorica.

