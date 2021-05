Emilio Orlando

Quattordici anni ad Antonio Ciontoli, 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e per i figli Martina e Federico. Per tutta la famiglia ora si spalancano le porte del carcere. Dovranno trascorrere dietro le sbarre almeno i due terzi della pena prima di poter accedere a forme di detenzione alternativa.

Caso Vannini all'atto finale: ieri la Corte di Cassazione ha scritto la parola fine alla lunga vicenda giudiziaria cominciata con l'omicidio di Marco, morto a 19 anni nel villino di Ladispoli nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015, dopo che il capofamiglia gli aveva sparato un colpo di pistola durante quello che è stato ritenuto un gioco. Per tutta la famiglia gli Ermellini hanno riqualificato il reato da concorso anomalo a concorso pieno in omicidio, anche se attenuato dalla «minima partecipazione», precisando in maniera più puntuale i ruoli avuti dall'intera famiglia nelle fasi successive all'omicidio. La quinta sezione penale della Cassazione, tra applausi e grida di gioia ha confermato la sentenza d'appello bis del 30 settembre scorso, che aveva condannato Ciontoli per omicidio con dolo eventuale e il resto della famiglia per concorso anomalo.

Tutti hanno mentito, secondo il procuratore generale della Cassazione Olga Mignolo. Tutti hanno tenuto condotte omissive e reticenti e ritardando i soccorsi hanno precluso l'unica possibilità di salvarsi al giovane bagnino fidanzato di Martina. La difesa aveva invece chiesto di annullare il verdetto di secondo grado. «Finalmente giustizia è fatta. Gli avevamo promesso un mazzo di fiori se fosse stata fatta giustizia e domani è la prima cosa che faremo» il primo commento dei genitori di Marco Vannini. A cui ieri è arrivato via facebook anche l'appoggio di Giorgia Meloni: «Giustizia è stata fatta. Da madre rivolgo un abbraccio commosso ai genitori che, con coraggio e compostezza, non si sono mai arresi. Adesso Marco potrà finalmente riposare in pace».

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA