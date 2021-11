Emilio Orlando

Prima che iniziasse l'udienza, i due principali imputati si sono abbracciati. «Siamo stati fatti passare per mostri, si parlava solo di noi». Così, i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, accusati dell'omicidio Willy Monteiro Duarte a Colleferro respingono le accuse. Dichiarazioni autoassolutorie, quelle che ieri mattina hanno reso entrambi davanti ai giudici della Corte d'Assise di Frosinone.

Il delitto avvenne la notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020 al culmine di un pestaggio per futili motivi. Marco Bianchi ha raccontato al collegio di magistrati, durante la sua deposizione:Non ho colpito Willy al petto, con un calcio l'ho colpito al fianco sinistro e l'ho spinto. Lui è caduto ma si è subito rialzato. Io poi sono andato via dai giardinetti. Racconto che però stride con quanto raccolto dai carabinieri della compagnia di Colleferro durante le prime e concitate fasi delle indagini per portarono in poche ore all'arresto del branco che partecipò alla spedizione punitiva nei confronti dello studente di origini capoverdiane. Aspetto questo momento da un anno e due mesi - ha esordito Gabriele Bianchi non vedo l'ora di rispondere a tutte le domande. Io ho notato che c'è stato un odio mediatico nei nostri confronti. La feccia di Colleferro ha parlato male di noi. Completamente stravolta, dagli imputati la vera dinamica della rissa: Non ho colpito Willy, ma ho spinto e dato un calcio al petto a Samuele Cenciarelli, (l'amico del cuore della vittima). Me ne vergogno, e chiedo scusa a lui e alla sua famiglia. Tra gli imputati è iniziato poi uno scarica barile di responsabilità: Francesco Belleggia gli ha dato un calcio al collo mentre Willy era a terra, senza pietà. Da infame».

