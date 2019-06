Emilio Orlando

Ore sei del mattino di venerdì scorso. Self service dei carburanti di via Danimarca a Pomezia. Domenico Raco, viene ripreso dalle videocamere di sicurezza mentre riempie una tanica da cinque litri con della benzina. Pochi minuti dopo a bordo della Peugeot nera, viene di nuovo inquadrato dalle telecamere di via Siviglia e poi da quelle di via di San Pancrazio che sono posizionate sul muro di cinta di un villino ad un centinaio di mesi da dove qualche ora più tardi verrà trovato carbonizzato insieme alla quarantottenne Maria Corazza. È la conferma che cercavano gli inquirenti: ora il giallo è risolto. A uccidere Maria è stato l'uomo trovato carbonizzato con lei in macchina.

Tra le sterpaglie alte e le siepi incolte nasconde il recipiente pieno di liquido infiammabile ed una latta d' olio per ottenere un'accelerazione maggiore della combustione e delle fiamme. Un delitto premeditato dalla sera prima, dopo una notte insonne in preda al delirio omicida e passata a pianificare come uccidere la donna che lo rifiutava.

Mimmo il calabrese, così lo chiamavano gli amici, ha ucciso a bottigliate tagliandole il collo e recidendole probabilmente l'aorta Maria Corazza. Secondo una prima ricostruzione fatta dall' esame della scena del crimine, la donna con la quale il femminicida suicida aveva un'amicizia ma pretendeva qualcosa di più, si è accasciata sui sedili posteriori della Ford Fiesta quando era ancora in vita. Rimangono molti interrogativi ancora da chiarire, come pure il dramma che stanno vivendo i famigliari di Maria Corazza, della figlia quattordicenne e di Maurizio Di Natale compagno della donna e padre della ragazzina. L' uomo era stato interrogato subito dopo il macabro ritrovamento, ma il suo coinvolgimento nell' omicidio della convivente venne subito escluso. Tre persone confermarono il suo alibi e le celle telefoniche e le telecamere non lo collocavano in via di San Pancrazio dove era avvenuto l'orrore.

Giovedì 20 Giugno 2019

