Emilio Orlando

Ore di angoscia per la sorte di un bambino di cinque anni sequestrato e liberato dalla polizia. Il rapitore aveva ricattato l'ex compagna facendole credere di aver ucciso il figlio e di averne il cadavere in un cantiere abbandonato: l'uomo, in cambio di informazioni sulla posizione del corpo, pretendeva una confessione sulle reali motivazioni della fine della relazione.

Per rendere più credibile la messa in scena, aveva fotografato il bimbo sdraiato a terra in mezzo ad alcuni calcinacci.

Per fortuna, non era vero. Ma il peruviano 34enne ha vagato per due giorni fino al quartiere di San Basilio, dove ha trovato appoggio da un connazionale. La madre del piccolo si è subito rivolta alla squadra mobile della questura, che ha attivato le procedure di ricerca e di allerta internazionale previste nel caso di sottrazione, sequestro e scomparsa di minorenni. Gli investigatori dalla IV sezione della mobile, coordinati dalla procura, hanno concentrato le ricerche in base alla posizione delle celle telefoniche. In poche ore, sono state battute palmo a palmo tutte le zone che l'uomo era solito frequentare. Decine gli agenti che in questore Mario Della Cioppa ha sguinzagliato per tutta la provincia in una frenetica e ininterrotta attività di indagine che all'alba ha consentito di individuare il cittadino peruviano.

Lo straniero, difeso dall'avvocato Biagio Maiolino è stato arrestato in flagranza, per il reato di sequestro di persona, dentro un appartamento dove si era nascosto. Un dramma che ha riportato alla memoria la vicenda di Tullio Brigida, che nel 1994 uccise i suoi tre figli e ne seppellì i corpi nelle campagne di Cerveteri.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Settembre 2021, 05:01

