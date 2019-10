Emilio Orlando

«Non volevo ucciderlo, il rinculo della pistola me lo ha fatto colpire in testa». È l'ammissione di Valerio Del Grosso. Parole a cui il Gip non ha creduto. La procura sta indagando a ritmo serrato anche attraverso i riscontri che arriveranno dall' autopsia. Dopo la feroce esecuzione, nel quartiere Appio dove il ventiquattrenne Luca Sacchi veniva ucciso, Paolo Pirino e Valerio Del Grosso, quest' ultimo reo confesso del delitto si sono sbarazzati dei corpi del reato sparpagliandoli in varie zone della periferia.

La mazza da baseball, utilizzata per colpire alla testa Anastasia Kylemnyk la fidanzata della vittima è stata ritrovata da polizia e carabinieri dentro un' aiuola in via Belmonte in Sabina sul lato destro del guard-rail vicino lo svincolo della Centrale del Latte sul grande raccordo anulare. In via Ottaviano Conte di Palombara, sempre nella zona di San Basilio sono stati rinvenuti gli effetti personali della venticinquenne insieme ad un portafogli e la sua patente di guida.

Lo zainetto rosa, invece, dove erano custodite le mazzette di denaro in tagli da 50 e 20 euro che servivano per l' acquisto di una partita di droga è stato rinvenuto nello spartitraffico del vialone di accesso a Tor Bella Monaca dal Gra. Quest'ultimo particolare, apre altri scenari investigativi che lascerebbero pensare che la rete di spacciatori e malavitosi coinvolti nell' intera vicenda si estende anche oltre la piazza di spaccio di San Basilio ed arriverebbe anche a via dell'Archeologia, dove ci sarebbero legami tra i clan che gestiscono il narcotraffico nei due quadranti. Fondamentale per la ricostruzione delle fasi precedenti e successive al delitto sarebbe stata la dichiarazione di Giorgia D'Ambrosio, fidanzata di Del Grosso, alla quale l'assassino avrebbe raccontato che il suo intento era quello si spaventare e non di uccidere.

Dalle indagini emerge anche che tra gli amici che attendevano Luca e al fidanzata nel pub c' era anche un tale di nome Giovanni Princi, con precedenti penali per spaccio che dopo aver assistito alla scena si sarebbe allontanato dal locale prima dell' arrivo dei carabinieri.

