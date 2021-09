Emilio Orlando

Non solo sfruttato per raccogliere il ferro e chiedere l'elemosina, ma anche abusato sessualmente. La storia dell'orrore, raccontata dal bambino di undici anni che ha denunciato alla stazione dei carabinieri di San Basilio, a Roma, le violenze e le botte ricevute dalla madre e dal fratello, è piena di risvolti forse ancora più atroci.

Durante l'audizione protetta, davanti agli psicologi disposta dal sostituto procuratore Claudia Alberti titolare dell'inchiesta, è emerso infatti che il bimbo era anche oggetto di attenzioni sessuali da parte di un amico della madre a cui la donna lo affidava in cambio di soldi. L'uomo, un italiano residente nel quartiere di San Basilio che il bambino chiamava zio Rocco, lo faceva dormire nel suo letto e lo costringeva a subire approcci sessuali.

I carabinieri a cui la procura capitolina ha affidato le indagini hanno indagato l'amico di famiglia a cui hanno sequestrato il telefono cellulare per verificare la presenza eventuale di materiale pedopornografico. Nel campo nomadi abusivo di via Melibeo 7, collocato in una area tra i quartieri romani di Tor Sapienza e La Rustica, dove si consumava l'orrore e dove la madre del bambino è stata arrestata dai carabinieri, abitano ancora molti bimbi considerati come dei bancomat dalle loro famiglie, che li costringono a vivere in mezzo a ratti, rifiuti, spaccio di droga, prostitute anche minorenni che entrano ed escono dal campo con i loro protettori.

Diverse le reazioni e lo sdegno nel modo politico: «La magistratura indaghi velocemente, non è concepibile negare in questo modo l'infanzia, la scuola, la spensieratezza e lo svago a un bambino», è stato il commento della presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'adolescenza, Licia Ronzulli. «Una storia atroce, che riguarda troppi minori innocenti utilizzati dalle loro famiglie per portare soldi sporchi. Mi auguro che questa signora paghi duramente - sono le parole di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. «Una storia orrenda. Sia fatta giustizia! - il commento di Matteo Salvini sulla pagina Facebook. Infine il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico Michetti, che ha definito la situazione dei campi nomadi «molto grave e fuori controllo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Settembre 2021, 05:01

