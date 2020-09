Emilio Orlando

Non più soltanto i vip e le star del cinema si improvvisano bagnanti nelle fontane storiche romane per una paparazzata. Anche i ragazzi infatti sfidano e violano i divieti di balneazione e si immergono sotto gli scrosci d'acqua. L'ultimo episodio ieri notte, nella fontana del Moro di piazza Navona dove due 19enni (un torinese ed un romano) sono stati pizzicatie multati dai carabinieri mentre si stavano facendo il bagno in mutande nello storico monumento progettato da Gian Lorenzo Bernini ed ultimato a metà del 600 da da Giovanni Antonio Mari. I carabinieri, che hanno identificato anche un altro ragazzo che - con la videocamera del cellulare - stava filmando la bravata degli altri amici, li hanno sanzionati con un verbale di 600 euro.

Del resto, nel luglio 2019, perfino Valeria Marini improvvisò un flashmob (con bagno) nella fontana di piazza di Spagna conosciuta come la Barcaccia ai piedi della scalinata di Trinità de' Monti. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, oltre ad emettere il provvedimento del daspo per la showgirl, le inflissero 550 euro di multa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Settembre 2020, 05:01

