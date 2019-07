Emilio Orlando

Non hanno scrupoli. Non si fermano nemmeno davanti alle donne ed ai bambini. Picchiano a sangue le loro vittime senza alcuna pietà. Un'altra notte di terrore in una casa isolata ai Castelli Romani. La banda dei rapinatori delle ville li stava aspettando al buio. Dietro una siepe vicina al cancello d' ingresso.

I cinque malviventi armati, che da mesi stanno terrorizzando la Capitale e l'hinterland, sempre prima della mezzanotte hanno colpito ancora. Questa volta sono entrati in azione al numero civico 22 di via Santa Maria In Fornarola a Pavona, una frazione del comune di Albano Laziale. Un imprenditore e sua moglie, sono stati prima aggrediti dal commando di malviventi con il viso coperto da un passamontagna e i guanti, che li hanno costretti a farsi aprire la porta ed a seguirli all' interno dell'abitazione. Il copione andato in scena domenica notte è identico a quello che da qualche si ripete drammaticamente in rapine dalle modalità analoghe. Il proprietario, un imprenditore edile di 56 anni, è stato picchiato da due dei banditi dopo che aveva provato a reagire. Quattro dei cinque banditi parlavano con accento dell'est Europa, mentre uno era con tutta probabilità italiano.

Nessuno nella stradina isolata di campagna, poco lontana dalla via Nettunense ha visto o sentito nulla, proprio come accadde ad ottobre quando un'altra coppia di residenti venne rapinata in casa con lo stesso modus operandi. La polizia del commissariato di Albano ed i detective della sezione antirapina della squadra mobile della questura non escludono che la banda possa essere la stessa che ha messo a segno negli ultimi tempi colpi dalle modalità analoghe.

In poco più di un mese ne sono state messe a segno cinque, tutte attribuibili agli stessi banditi come quella di metà mese nel comune di Ciampino dove moglie e marito sono rimasti per ore in balia dei rapinatori. Due famiglie, una di Nettuno ed un'altra di Fiano Romano vennero rapinate dalla stessa banda nel mese di maggio. La settimana scorsa un vigile del fuoco è stato derubato in casa da un gruppo di criminali, come anche una villa nel quartiere Marco Simone è stata assaltata da un commando armato.

