Emilio Orlando

Non accenna a diminuire la mattanza sulle strade della Capitale e del suo hinterland. Ieri un altro incidente mortale ha spezzato la vita a un uomo: è l'ottavo morto in meno di una settimana a bordo di uno scooter. La vittima, un 49enne, mentre si trovava in sella del suo scooter, al chilometro 22 di via Casilina nel comune di Montecompatri, si è scontrato frontalmente con un' autovettura che procedeva dal senso opposto di marcia. L'impatto è stato fatale per il centauro. Inutili i soccorsi del 118 e dell'elisoccorso che non hanno fatto altro che constatare il decesso. La donna che si trovava a bordo dell'auto che ha travolto lo scooterista è stata ricoverata in spedale sotto choc e sottoposta all'alcol test. La polizia locale di Montecompatri ha spedito il fascicolo alla procura di Velletri. La salma del 49enne è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Sempre alle porte di Roma, a Montelibretti, un piccolo comune lungo la via Salaria, un uomo di 64 anni, di nome Giuliano Napoleoni, ha perso il controllo della sua Fiat Panda ed è precipitato in una scarpata. La macchina durante la caduta ha preso fuoco e l'uomo è rimasto avvolto dalle fiamme.

Nei giorni scorsi altri motociclisti sono morto a seguito di incidente anche nelle zone più centrali. Le cause degli incidenti mortali che statisticamente riguardano centauri, motociclisti e pedoni sono sempre le stesse: cattiva visibilità - anche per via delle piante a bordo strada che non vengono potate - le buche stradali e alta velocità, specialmente sulle strade a scorrimento veloce.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA