Emilio Orlando

«Mò te impari a fa' le prepotenze». Questa è stata la frase pronunciata dal killer prima di sparare contro il cognato di Roberto Spada, in via dei Forni ad Ostia il 20 aprile scorso. Dietro l'agguato si nasconde l'ombra della Camorra.

Una lite per motivi di viabilità stradale da malavitosi che si trasforma in una vendetta maturata dopo qualche giorno. E che, secondo gli investigatori, celerebbe gli interessi della mafia campana su Ostia. Un'esecuzione che doveva essere un omicidio ma che è finita in un ferimento solo perché la pistola si è inceppata. Il giallo della gambizzazione di Paolo Ascani, è stato risolto dai carabinieri del reparto territoriale di Ostia che ieri mattina, al termine di un imponente blitz anticrimine che ha portato in manette tre pericolosi malviventi tra cui il cognato del boss della Camorra Michele Senese. Tra gli arrestati, con l'accusa di associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata al tentato omicidio, i due mandanti e l'esecutore materiale.

In carcere sono finiti, Girolamo Finizio, Adriano D'Arma e Roberto Cirillo, fiancheggiatori della malavita della roccaforte dello spaccio di piazza Gasparri. Secondo la ricostruzione del pubblico ministero Mario Palazzi, riportata nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari Bernadette Nicotra, tutto ha avuto inizio da una lite in strada per una mancata precedenza. I carabinieri hanno stretto il cerchio attorno ai responsabili del tentato omicidio dopo una ricostruzione certosina dei loro movimenti effettuata con i rilevatori gps installati sulle macchine utilizzate dai sicari per mettere a segno la sparatoria. Dietro l'agguato, sempre secondo la direzione distrettuale antimafia, che ha coordinato le indagini potrebbe celarsi la mano della Camorra che sta cercando di appropriarsi del litorale di Ostia approfittando del vuoto lasciato dai personaggi condannati in via definitiva che controllavano il narcotraffico ed il racket con modalità mafiose ad Ostia.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA