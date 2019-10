Emilio Orlando

«Luca era un ragazzo buono, altruista si fidava troppo»>. Sono le parole pronunciate tra lacrime e singhiozzi di Alfonso Sacchi, papà del ragazzo ventiquattrenne ucciso giovedì scorso con un colpo di pistola alla testa davanti al pub John Cabot all' Appio. È un fiume in piena, vuole che venga fatta giustizia il prima possibile con pene giuste per l'assassino ed il suo complice. E racconta che poche ore prima che venisse ammazzato il figlio lo aveva salutato e dopo avergli dato un bacio gli aveva detto: «Ti voglio bene».

L'incontro si è svolto in una sala gremita di cronisti e cameraman, dove il genitore ha incontrato per la stampa affiancato dagli avvocati Paolo Salice, Armida Decina e dalla criminologa Ilaria Magnanti che seguirà il caso dal punto di vista criminologico, per chiarire alcuni aspetti raccontati in modo scorretto. Alla domande sulla fidanzata, l'uomo ha risposto: «Anastasiya? A Luca dissi, se le vuoi bene è come se fosse nostra figlia. Se lei recita così bene allora è la regina di Hollywood. L' ultima volta che l' abbiamo vista e sentita è stato sabato scorso».

«Luca - continua Alfonso Sacchi era sportivo che non andava in giro né con la droga né con armi in tasca. Era un salutista. Gli dava fastidio anche che Anastasiya fumasse la sigaretta elettronica e lei aveva smesso di fumare».

Intanto proseguono le indagini di polizia e carabinieri per ricostruire la rete dei contatti telefonici che stanno emergendo dall' analisi dei tabulati telefonici, da cui a breve potrebbero aprirsi piste investigative promettenti.

Giovedì 31 Ottobre 2019

