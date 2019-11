Emilio Orlando

Lo zigomo e la tempia sinistra sfondati, il corpo seminudo gettato nei cespugli coperto dalle foglie in una zona isolata vicino al fiume. Si è raggelato il sangue al cercatore di funghi che ha fatto la macabra scoperta del cadavere di donna ieri nel tardo pomeriggio. I carabinieri indagano per omicidio. La vittima è la 37enne Michela Rezza, originaria di Alatri, comune del basso Lazio (Frosinone): era scomparsa da ieri mattina. Il cadavere giaceva nella contrada Sant'Emidio, tra la chiesa parrocchiale ed il greto del torrente Cosa. A duecento metri da dove abitava insieme al compagno, che ora è sotto interrogatorio. Un giallo, almeno per il momento.

Secondo il medico legale per l'efferato delitto è stato utilizzato un corpo contundente compatibile con una grossa pietra oppure un bastone. Il cadavere di Michela Rezza potrebbe essere stato solo abbandonato nel luogo del ritrovamento.

Il killer? Tra le ipotesi quella di un amante respinto oppure di un maniaco, ma non si escludono altre piste. Le indagini dei nucleo investigativo del comando provincia di Frosinone, coordinati dal sostituto procuratore Vittorio Misiti, puntano a ricostruire le ultime ore della vittima, che era scomparsa da casa. I familiari ne avevano segnalato subito la sparizione. All'appello mancano i documenti d'identità della 30enne come pure il telefono cellulare. Questi elementi, uniti al particolare inquietante che fosse seminuda fa pensare che il femminicidio possa essere avvenuto altrove.

Il macabro ritrovamento ha riportato alla mente degli abitanti della zona un altro efferato omicidio avvenuto sempre in provincia di Frosinone, ad Arce, della studentessa Serena Mollicone. Dopo anni di indagini risultano coinvolti l'ex comandante della caserma insieme al figlio ed altri carabinieri. Il cadavere della 18enne Serena, con la testa chiusa in un sacchetto e le gambe avvolte con nastro da pacchi, venne ritrovato nel bosco dell'Anitrella, dopo la sparizione della ragazza.

riproduzione riservata ®

Venerdì 8 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA