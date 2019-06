Emilio Orlando

Lo hanno prima picchiato e poi immobilizzato con fascette da elettricista e nastro adesivo. Ieri notte è tornata in azione la banda delle rapine in villa che da tempo sta seminando notti di terrore in tutta la Capitale. L'ultima vittima, rimasta per ore in balia della gang armata di feroci rapinatori è un vigile del fuoco di 52 anni.

L'uomo che abita in un villino isolato al chilometro 21.200 della via Flaminia, fra i comuni di Roma e Rignano Flaminio, si è trovato improvvisamente in casa due persone con il viso coperto dal passamontagna e le mani guantate. I malviventi lo hanno pestato prima di farlo cadere per terra, dove lo hanno legato con il nastro isolante e poi gli hanno bloccato piedi e mani con delle fasce di plastica utilizzate per raggruppare i fili elettrici. Dopo qualche ora, il pompiere riesce a liberarsi ed a dare l'allarme alla polizia.

Un copione ed un modus operandi diventato oramai una consuetudine anche in altri colpi messi a segno probabilmente dalla stessa banda che sta rendendo le notti insonni a tutti quelli che abitano in zone di campagna ed isolate. Sembrano imprendibili, forse si avvalgono della complicità di un basista. Entrano in azione sempre negli stessi orari. Con il mefisto sulla testa che lascia scoperti solo gli occhi e due paia di guanti, uno in lattice ed un altro forse di goretex per non lasciare nè impronte e nemmeno tracce di Dna sulla scena del crimine.

Colpiscono sul sicuro, dove sanno di trovare un bottino Tutte le vittime che hanno avuto la sfortuna di imbattersi nei malviventi senza scrupoli, hanno denunciato a polizia e carabinieri che tutti i componenti del commando parlavano con accento dell'est Europa tranne uno che parla un italiano corretto. La scorsa settima sono state due le rapine in villa messe a segno dallo stesso gruppo di malviventi. Una a Casal Monastero ed un'altra nella zona di Fioranello, tra la Capitale ed il comune di Ciampino. A maggio colpirono invece a Fiano Romano ed a Nettuno dove tutte i malcapitati che sono stati rapinati sono dovuti ricorrere alle cure mediche per la gravità delle ferite riportate.

