Emilio Orlando «Lo amerò per sempre. È morto per difendermi».

«Lo amerò per sempre. È morto per difendermi». Ha gli occhi lucidi e la voce rotta dallo choc Anastasia Kylemnyk, la fidanzata venticinquenne di Luca Sacchi mentre racconta gli attimi prima della tragedia.

Nelle foto sui rispettivi profili social appaiono sempre sorridenti, Luca con la sua premura l'abbracciava spesso. In una fotografia lui la prende in braccio e la innalza in segno di affetto. «Eravamo appena usciti dal pub. Mi sono sentita strattonare da dietro, mi hanno urlato: dacci la borsa. Quando gliela stavo consegnando mi hanno colpito con una mazza. A questo punto è intervenuto Luca che ha reagito bloccando il ragazzo che mi aveva aggredito, quindi è intervenuto l'altro aggressore che gli ha sparato in testa», il racconto raccapricciante e drammatico di Anastasia fatto ai carabinieri del nucleo investigativo di via In Selci. Davanti ai suoi occhi ancora il macabro sequel dell'agguato al suo amato.

Gli amici li avevano soprannominati scherzosamente Vinavil perché stavano sempre attaccati l'uno all'altro come se fossero incollati. Con il fidanzato la ragazza condivideva tutto. Interessi, passioni e viaggi, che facevano sempre insieme, specie in estate. Adorava andare in moto, come lui. E con lui praticava - quando il lavoro glielo consentiva - attività fisica in palestra e al parco della Caffarella. Bionda, fisico da modella, occhi azzurri originaria dell' Ucraina ma residente da anni in Italia, è impiegata come baby sitter presso una famiglia della zona di residenza. Anastasia ha parlato dal letto del pronto soccorso del San Giovanni, dove è stata trattenuta in osservazione fino al tardo pomeriggio di ieri per la contusione alla testa provocata dal corpo contundente che aveva in mano uno dei sicari. «Non si riprenderà mai dopo questa tremenda esperienza - dice un amico che preferisce rimanere anonimo - Luca è morto per difenderla mentre lei era a terra. È ancora sconvolta». I vicini di casa di Anastasia, che vive nei pressi di via Cesare Baronio, la descrivono come una ragazza che si dedicava molto alla famiglia, al lavoro ed al fidanzato.

