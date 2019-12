Emilio Orlando

Li hanno trovati morti, abbracciati nel letto vicino alla figlia neonata di soli 2 mesi. Il gas li ha uccisi nel sonno. Un braciere al centro della stanza dell'appartamento in via Guglielmo Fioramonti a Labico, un piccolo comune lungo la Casilina distante mezz' ora di macchina da Roma, è stato fatale per i tre.

La morte, secondo il medico legale, risalirebbe a dieci giorni fa. Le esalazioni di monossido di carbonio non hanno dato scampo alla famiglia nigeriana che da sei mesi aveva preso in affitto la casa dove è avvenuta la tragedia. Un dramma non solo legato al monossido di carbonio ma anche dell' emarginazione e della solitudine.

Il capo famiglia, 38 anni, era un venditore ambulante regolarmente iscritto alla Camera di commercio: trattava oggettistica ed abbigliamento. La moglie, una 25enne, badava alla figlioletta.

L'allarme ai vigili del fuoco ed ai carabinieri, che insieme ai soccorritori del 118 sono entrati nell' abitazione, lo ha dato la padrona di casa che non aveva notizie della famiglia e che aveva sentito un odore nauseabondo fuoriuscire dall'uscio. Ma la donna si era insospettita anche dal fatto che da giorni non si sentivano i pianti della bimba appena nata. Nella palazzina gialla, nella zona residenziale del paesino famoso nel mondo archeologico per la Grotta Mammea e per la leggenda dei vampiri d'oro, nessuno si era accorto che da giorni la famigliola era come sparita. I carabinieri della Compagnia di Colleferro, con il nucleo investigativo del gruppo di Frascati, hanno sequestrato l'abitazione ed il braciere incriminato.

Ma i pericoli da monossido di carbonio, negli ultimi giorni, sono costanti. Il freddo spinge infatti soprattutto lòe famiglie più povere a utilizzare sistemi di riscaldamento fai-da-te. A Lucca una donna è stata ricoverata in terapia intensiva e trattata con la camera iperbarica. Stessa sorte è toccata a due gemelli di 14 anni qualche giorno fa a Perugia. Tutti con gli stessi sintomi: mal di testa, nausea, affanno, collasso e vertigini.

Mercoledì 18 Dicembre 2019, 05:01

