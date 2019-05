Emilio Orlando

Li hanno presi. Sono rom, tutti residenti in tre campi nomadi della capitale, i banditi che hanno ucciso la pensionata Anna Tomasino durante un tentativo di rapina nella sua abitazione a Roma, in via Pizzo Bernina, nel quartiere di Talenti. I cinque arrestati sono tutti pregiudicati per furto e rapina. Hanno diverse condanne da scontare ma giravano indisturbati. Quando li hanno fermati stavano preparando le valigie, pronti a lasciare l'Italia per fuggire alla cattura.

LA DINAMICA

Si sta delineando con chiarezza quello che è avvenuto nell'appartamento della donna di 89 anni nella notte tra domenica e lunedì scorsi. Dopo essere stati scoperti in casa dall'anziana, l'hanno colpita con una spranga alla testa tramortendola e facendole perdere i sensi mentre stava chiedendo aiuto al telefono ad una vicina. Anna Tomasino è morta il giorno dopo in ospedale, senza mai aver ripreso conoscenza.

Le cinque belve sono state fermate durante un'operazione congiunta di polizia e carabinieri dopo che uno di loro si era costituito in una stazione dell'Arma di Roma sud, confessando quello che insieme ai complici aveva commesso.

L'IDENTIKIT

Giovani, biondi dalle altezze differenti. Capelli corti, con sfumati ai lati. Indossavano giubbotti chiari, per mimetizzarsi con il colore del palazzo dove si erano arrampicati per forzare la finestra del bagno dell'appartamento della vittima designata, al secondo piano. L'identikit dei cinque malviventi fornito dai testimoni che li avevano visti corrisponde alle fattezze fisiche dei fermati. I loro nomi sono Darko Kostic, 36 anni, serbo e residente nel campo nomadi di via dei Gordiani: è lui che si è costituito permettendo la cattura anche degli altri quattro. Miki Trajkovic, 32 anni, residente sempre nel campo dei Gordiani al Prenestino: è lui che avrebbe ucciso Anna Tomasino colpendola alla testa con una spranga di metallo. Gli altri complici finiti in manette sono due cugini ed un altro parente: Bidiam Sulejmanovic, Dylan Trajkovic e Dennis Trajkovic. Questi tre, poco più che ventenni, secondo gli investigatori non sarebbero entrati nell'abitazione dell'anziana ma sarebbero rimasti in strada a fare da palo agli altri due che per la loro agilità da acrobati erano coloro che si arrampicavano sulle ringhiere e sulle grondaie. I fermi dei carabinieri sono scattati nel campo rom di via Salviati, dove è stata ritrovata anche la macchina utilizzata durante la rapina, un altro alla stazione ferroviaria di Pomezia, un piccolo Comune alle porte di Roma, un terzo a Moncalieri, in provincia di Torino. Il più pericoloso e temuto del gruppo, Miki Trajkovic, era stato già stato arrestato dalla polizia a Ventimiglia mentre stava fuggendo in Francia.

LA REAZIONE

È tempo di chiudere tutti i campi rom, che sono «un'attrazione per delinquenti». Così ha commentato l'arresto dei responsabili del delitto di Roma il ministro dell'Interno Salvini, durante un comizio elettorale a Lumezzate, nel Bresciano. «Questi cinque contiamo di poterli espellere in poco tempo perché in Italia ne abbiamo le tasche piene. Abbiamo bisogno di gente che ha voglia di lavorare».

