Emilio Orlando

Legalità. È la parola d'ordine dei carabinieri del comando provincia della Capitale, promotori di un progetto nella scuola dell'obbligo per la Formazione della cultura della legalità. Anche nelle zone a maggiore concentrazione di fenomeni criminali, è importante far conoscere ai bambini l'importanza delle istituzioni.

I carabinieri della stazione del Quadraro sono stati protagonisti di un incontro con gli oltre quattrocento bambini della scuola primaria Damiano Chiesa di via Marco Decumio. All'incontro, a cui hanno preso parte il maggiore Nunzio Carbone della compagnia Casilina e il luogotenente Dino Formato comandante della stazione, sono stati affrontati diversi temi come il bullismo, i rischi derivanti dall'assunzione di sostanze stupefacenti, l'educazione stradale e le insidie del web.

Durante l'incontro, a cui gli scolari hanno assistito con grande interesse, è stato anche diffuso un vademecum su come difendersi dalle insidie criminali e dalle truffe, due preoccupanti fenomenologie sempre in agguato, anche per i più piccoli. Imparare a riconoscerle equivale a difendersi chiamando subito il 112 per chiedere aiuto.

Nel piazzale della scuola, i giovani scolari hanno potuto vedere riunite le varie specialità della Benemerita che operano sul territorio, come la fanfara della scuola allievi carabinieri di Roma, pattuglie a cavallo, equipaggi di pronto intervento automontati e moto montati.

Giovedì 16 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA