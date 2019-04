Emilio Orlando

Le piazze di spaccio del Casilino? Gestite dalle organizzazioni criminali come temporary shop o negozi in franchising. È l'ultima trovata delle famiglie che gestiscono lo spaccio analizzata in un dossier segreto della Squadra Mobile. Di cosa si tratta? Semplice: visti i continui blitz di polizia e carabinieri nelle piazze di via dell'Archeologia, molti punti venivano colpiti mortalmente. Ecco allora che oggi i punti vendita vengono affittati di tre ore in tre ore. Con turni tipo fabbrica: in questo modo anche se le forze dell'ordine intervengono colpiscono sono uno degli 8 affittuari. In questo modo la piazza non smette mai di funzionare e far guadagnare i capi.

I numeri parlano chiaro. Cinquemila euro a settimana, il prezzo che i capi piazza pagano nelle mani dei boss dei quartieri per guadagni che sfiorano il milione di euro a settimana. Il tutto va moltiplicato per gli oltre venti supermarket di droga a cielo aperto. E aumentano anche i livelli di controllo: una persona di vedetta su strada e una di scorta al pusher. Più un cavallino, incaricato di prendere la droga nell'area di stoccaggio (in gergo retta) e consegnarla al pusher di piazza.

Secondo gli investigatori sotto copertura della Questura la nuova frontiera dello spaccio si verifica in via dell'Archeologia e via Giacinto Camassei, dove regna da anni il clan Moccia di Afragola e detta le regole della vendita della droga ed ha per primo cominciato a imporre il metodo della gestione in franchising delle ventitré piazze di spaccio attive al Casilino.

Dalle recenti indagini dei carabinieri, che nel solo quadrante di Tor Bella Monaca hanno messo a segno in quattro mesi duecento arresti per spaccio di droga, è emersa sempre di più questa tendenza da parte delle famiglie che gestiscono la droga. Espandersi sempre e piazzare più pusher possibili in tutto il dedalo di strade della periferia, per evitare che gli spazi vuoti vengano riempiti da gruppi di narcos emergenti. Le stesse metodologie criminali vengono applicate anche a San Basilio, Primavalle, Montespaccato e Quartaccio, dove le famiglie malavitose dei Marando, Nicitra, Salvatori, Gambacurta, Vastante e Salvucci operano con questo modello economico criminale. I detective antidroga del commissariato di Primavalle, durante l'operazione battezzata Gomorra, che portò a venti arresti per spaccio, misero in luce uno spaccato quasi imprenditoriale dello spaccio nel quartiere dove la filiera criminale era quasi contrattualizzata nelle loro fila.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA