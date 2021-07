Emilio Orlando

Le impronte digitali trovate su una bottiglia di liquore hanno condotto gli investigatori a Gabriel Ernest, fino far scattare le manette attorno ai posi del 27enne originario della Nigeria. L'uomo, nel mese di maggio, aveva stuprato e rapinato la cuoca del complesso scolastico privato Santa Chiara di via Caterina Troiani al Torrino. La dipendente stava cucinando il pranzo per i bambini quando è stata presa in ostaggio dallo straniero, violentata e chiusa in uno sgabuzzino. Uno stupro avvenuto mentre gli studenti erano a lezione in classe, senza che nessuno sentisse le grida d'aiuto della 39enne. La vittima diede l'allarme quando lo stupratore era scappato nei campi adiacenti la scuola. Proprio fra le sterpi, il degrado e l'immondizia (segnalati più volte dai comitati dei genitori) c'era una baracca dove il nigeriano bivaccava insieme ad altri connazionali, fuggiti dopo la violenza. Ieri mattina, gli investigatori della IV sezione della squadra mobile, insieme agli agenti del commissariato di Spinaceto, hanno individuato il cittadino straniero e gli hanno notificato un ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini, coordinate dal pool della procura contro i crimini sessuali, erano partite subito dopo la denuncia della cuoca ricoverata al Sant'Eugenio in stato di shock: nonostante ciò, era riuscita a ricostruire lucidamente le fasi dello violenza carnale e la polizia scientifica, grazie al cosiddetto codice rosa(una procedura ospedaliera che prevede di analizzare i liquidi organici sugli indumenti), aveva estratto tracce di Dna di Gabriel Ernest. «Esprimo la mia solidarietà e vicinanza alla vittima della violenza e mi congratulo con le forze dell'ordine che hanno arrestato il responsabile a nome di tutta la comunità dei genitori degli alunni della scuola Santa Chiara» - ha dichiarato il presidente del consiglio d'istituto Paolo Pollak, subito dopo l'arresto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA