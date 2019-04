Emilio Orlando

La malavita del litorale torna a sparare per riappropriarsi delle piazze di spaccio. Sei colpi di pistola esplosi contro la vetrata dell'androne di un condominio nel complesso di case popolari in via delle Ebridi, zona di Ostia nuova, a pochi metri da piazza Gasparri, nota alle cronache per le vicende legate ai clan criminali degli Spada, dei Fasciani e dei Triassi. Un dedalo di strade dove risiedono almeno 2mila pregiudicati. I destinatari dell'avvertimento sarebbero padre e figlio, avrebbero entrambi precedenti per spaccio, dipinti come gregari degli Spada. Nei lavatoi all'ultimo piano dello stabile dove è avvenuto il fatto, i detective nel nucleo investigativo di Ostia hanno trovato le due pistole utilizzate probabilmente proprio per l'avvertimento malavitoso. Alcuni testimoni hanno raccontato ai carabinieri di aver sentito (poco prima dei 6 spari) alcune persone salire di corsa le scale.

I due uomini, presunti obiettivi dell'agguato, sono ora sotto scrupolosa indagine da parte degli investigatori. Il rampollo della famiglia di spacciatori, che si sentiva nel mirino dei clan avversari, aveva fatto montare a casa una porta blindata protetta da grate. Inoltre sembra che il giovane (che durante la detenzione del padre gestiva lo spaccio) abbia acquistato in breve tempo una pizzeria e un'auto di grossa cilindrata. Nel palazzo vivono anche detenuti agli arresti domiciliari.

Altra ipotesi nasce dal fatto che le cantine del condominio ora sarebbero occupate da gruppi di cileni, che stanno conquistando (con metodi violenti) le piazze dove si vendono copiosi quantitativi di droga. Una quindicina di giorni fa infatti uno spacciatore italiano è stato ridotto in fin di vita a colpi di mannaia da un cileno. Il movente, secondo gli inquirenti, va ricercato nel narcotraffico e non si esclude che a compiere la spedizione punitiva possano essere stati i componenti di una banda di sudamericani che si contende il controllo del territorio con i malavitosi locali.

