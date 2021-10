Emilio Orlando

La macchina sfreccia sul Lungotevere, all'altezza di ponte Aventino, in pieno centro, poi lo schianto contro un palo. Sono i drammatici attimi vissuti ieri all'alba da quattro giovani, uno dei quali è morto sul colpo mentre gli altri tre sono ricoverati in prognosi riservata.

Il 22enne Girmay Henok Gebrearegawi, nato in Italia da genitori etiopi, è la 78esima vittima, la cui vita è stata spezzata sulle strade della Capitale, che si sono riempite di croci e lapidi che ricordano i morti nei tanti, troppi incidenti stradali. I quattro ragazzi, provenienti dal quartiere Collatino, avevano trascorso la nottata in un locale del Testaccio e stavano rincasando a bordo di una Mercedes Classe A vecchio modello. A causa dell'alta velocità - forse per evitare un cordolo para pedonale in cemento - il conducente avrebbe tentato una brusca frenata finendo contro un palo che è stato divelto.

Girmay è morto sul colpo e gli altri sono stati trasportati dalle autoambulanze del 118 in ospedale in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Gli agenti della polizia Roma Capitale, intervenuti per fare i rilievi e dirigere il traffico che andava animandosi andando letteralmente in tilt dopo qualche ore, non escludono che nell'incidente possa essere coinvolto un altro veicolo, che si è però allontanato.

Tutte le fasi precedenti e successive allo schianto fatale potrebbero essere state riprese da alcune telecamere installate sul palazzo dell'anagrafe.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA