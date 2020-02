Emilio Orlando

La corsa a velocità folle. La macchina che perde il controllo. Fatale lo schianto su un palo, l'ennesima vita che si perde sulle strade della Capitale, mentre il conducente a bordo della stessa vettura (una Mazda Mx5) è grave ma non in pericolo di vita.

E' la dinamica dell'incidente mortale che ha mietuto la quarta vittima della strada in poche ore. Nell'urto è infatti deceduto il 22enne Alessandro Repetto (seduto al posto del passeggero), mentre Gabriele N. è ricoverato al San Camillo. La tragedia è avvenuta ieri notte poco dopo le ore 2 a Fiumicino, in via Arturo dell'Oro, poco distante dall'aeroporto Leonardo da Vinci. Per estrarre i due amici dalle lamiere sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco, che hanno tagliato i rottami dell'automobile. Sul conducente sono stati disposti gli esami tossicologici per verificare se avesse assunto alcol o droga prima di mettersi al volante. Nel weekend altre due vite infatti sono state spezzate sull'asfalto delle strade della provincia di Roma. Sabato all'alba in un incidente mortale su via Casilina, all'altezza del comune di Colonna, dove una macchina con tre persone a bordo che tornavano da un compleanno è finita sotto una bisarca che trasportava automobili. Nell'impatto sono morti Mauro Piccioni di San Cesareo, Stefano Porcu di Palestrina, mentre il terzo a bordo (Fabrizio Micheli) è rimasto ferito.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA