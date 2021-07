Emilio Orlando

«La condotta di Ciontoli fu spietata. La famiglia scelse di non fare nulla per evitare la morte di Marco Vannini». Con queste motivazioni, pubblicate ieri dopo la sentenza di condanna dello scorso 3 maggio, i giudici della quinta sezione penale della Corte di Cassazione hanno confermato la condanna a 14 anni per Antonio Ciontoli.

L'ex sottufficiale era stato accusato di omicidio volontario, con dolo eventuale, di Marco Vannini, il 21enne ucciso da un colpo di pistola la notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015 mentre si trovava a Ladispoli a casa della fidanzata. Quando Vannini morì tra sofferenze laceranti e grida strazianti di dolore, nell'abitazione erano presenti anche Martina e Federico Ciontoli e la moglie Maria Pezzillo, condannati tutti a 9 anni e 4 mesi per concorso anomalo in omicidio volontario.

Nelle 62 pagine di dispositivo emergono elementi raccapriccianti a carico dei Ciontoli, evidenziati dai giudici: «Scelsero di non fare alcunché che potesse essere utile per scongiurare la morte, non solo rappresentandosi tale evento ma accettando la sua verificazione, all'esito di un infausto bilanciamento tra il bene della vita di Vannini e l'obiettivo avuto di mira, ovvero evitare che emergesse la verità su quanto realmente accaduto».

Depistaggi, omertà e volontà di coprirsi a vicenda per salvare le professioni e la carriera di Antonio Ciontoli, come sottolineato nella parte centrale della sentenza: La preoccupazione della famiglia Ciontoli fosse incentrata esclusivamente sulle conseguenze dannose, derivanti dalla situazione che era venuta a crearsi.

Una situazione granitica. dimostrata anche dalla condotta processuale e durante le indagini preliminari che si evince dal contegno tenuto da tutti gli imputati anche dopo aver appreso della morte di Vannini.

