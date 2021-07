Emilio Orlando

L'ultimo atto dell'inchiesta Mafia Capitale è stato scritto ieri. Assoluzione definitiva in Cassazione dall'accusa di corruzione e rinvio in appello per quella di traffico di influenze illecite per l'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno. L'ex primo cittadino del Campidoglio era stato indagato in uno stralcio dell'inchiesta della procura capitolina Mondo di Mezzo. Il tribunale di secondo grado dovrà rideterminare la pena, che riguarderà il solo capo di imputazione, riqualificato nel reato di traffico di influenze, riguardante lo sblocco dei pagamenti della partecipata Eur Spa. Ieri, la sesta sezione penale della Cassazione ha inciso la parola fine su una vicenda che aveva messo a dura prova Gianni Alemanno e i suoi legali, l'avvocato Cesare Placanica e Filippo Dinacci. L'ex sindaco era stato condannato nei precedenti gradi di giudizio a sei anni di carcere. «Finisce - ha commentato l'ex sindaco - un incubo durato sette anni, e che obiettivamente poteva essere evitato. Credo che questa sentenza ridimensioni questa vicenda durata ben sette anni. Mi sono ritrovato prima mafioso e poi corrotto, adesso rimane un piccolo traffico di influenze che sarà la Corte di appello a giudicare. Non c'è più corruzione, non c'è più quel fango che mi era stato tirato addosso».

Il procuratore generale, Perla Lori, aveva chiesto la conferma della condanna. Gli atti per un processo d'appello bis verranno inviati ancora una volta a piazzale Clodio, dove verrà riaperto il dibattimento d'appello per la sola circostanza dello sblocco dei pagamenti di alcune fatture dove, secondo l'ipotesi accusatoria, Alemanno sarebbe intervenuto a favore dei beneficiari. A commentare la sentenza è stata anche l'ex-moglie di Alemanno, Isabella Rauti, su Facebook: «Si rende finalmente giustizia ad un uomo innocente che è stato infangato e perseguitato. Nessuno gli chiederà scusa e niente potrà ripagare il danno che ha subito. Lui non si è mai arreso ed oggi ha vinto la sua battaglia. Con onore!».

