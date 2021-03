Emilio Orlando

«L'ho colpito con un mattarello, sono stato io ad ucciderlo». Parole agghiaccianti quelle di Vincenzo di Benedetto, 26 anni: il giovane ha confessato così di aver ammazzato il commercialista Costantino Bianchi, 55 anni.

Un delitto avvenuto poco dopo le ore 20 di lunedì scorso in un bar di via delle Ninfee, nel quartiere di Centocelle.

L'assassino aveva ancora le man insanguinate e la voce tremante quando gli agenti del commissariato Prenestino e della sezione omicidi della squadra mobile l'hanno ammanettato.

Il movente sarebbe da ricondurre in un litigio per motivi economici: forse una parcella non pagata dal giovane gestore del locale, originario di Caltanissetta, che aveva rilevato l'esercizio commerciale da pochi mesi. La crisi dovuta al Covid ma anche la posizione poco felice del bar, ubicato in una stradina laterale parallela alla centralissima via dei Castani, potrebbero aver influito sugli scarsi affari. Anzi, secondo gli inquirenti la causa del dissidio fra il giovane commerciante ed il fiscalista va ricercata proprio nel pessimo andamento economico del bar. Bianchi da mesi reclamava spettanze. L'altra sera, l'ennesimo blitz del professionista in via delle Ninfee. La discussione si accende, davanti al bancone ornai vuoto i due si fronteggiano. Vincenzo Di Benedetto impugna il mattarello che stava in un angolo e colpisce in testa Bianchi. Ripetutamente. Lo spinge fino a dentro al bagno del locale dove è stato ritrovato senza vita e con diverse ferite alla testa.. Intervengono anche la compagnia del titolare ed il fratello, la cui posizione è attualmente al vaglio del sostituto procuratore Simona Marazza.

«Era esasperato dalle chiusure imposte per contenere la pandemia - racconta Antonella C. - residente poco distante -. Sia Vincenzo che la sua compagna sono grandi lavoratori ma mi avevano confidato la preoccupazione per gli incassi ridotti al lumicino. E pensare che nello scorso ottobre avevano festeggiato speranzosi il primo anniversario di apertura».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Marzo 2021, 05:01

