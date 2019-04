Emilio Orlando

L'accoglienza e la solidarietà hanno mostrato in questo caso il loro lato oscuro. Suggerivano ai ragazzini in affidamento al centro di primissima accoglienza di via Annibale Di Francia, a Fidene, a scavalcare il muro di cinta o lasciavano il cancello aperto per farli scappare, ma intascavano il contributo che il comune di Roma pagava per ciascun ospite. Per un totale di due milioni e settecentomila euro. In alcuni casi venivano aiutati dagli operatori a saltare la recinzione metallica per scappare e tornare di nuovo nei campi Rom dove vivevano le loro famiglie, mettendo a rischio la loro incolumità fisica. Con le accuse di truffa, falso ed abbandono dei minori sono finite in manette venticinque persone tutte dipendenti della cooperativa Virtus Italia Onlus.

«Se vuoi te ne puoi andare, ma la porta non te la possiamo aprire... devi scavalcare... devi saltà... questo si butta pure con le gambe rotte». Questo è stato il tenore delle conversazioni, intercettate dai detective della polizia locale di Roma Capitale, nei due anni di indagini che non lasciano spazio a dubbi. All'interno della struttura, a cui il Campidoglio corrispondeva la quota di centoventi euro al giorno per ciascun ospite, i ragazzini rom che venivano fermati a Termini perché impiegati dai loro genitori come borseggiatori, rimanevano nella comunità d'accoglienza di via Salaria solo pochi minuti, ma i dirigenti della struttura facevano risultare che erano sempre in carico trenta ospiti.

Tra gli arrestati finiti in carcere figurano Enrico Sacchi, amministratore della cooperativa sociale, e Carmine Cerrone insieme ad altri ventitré assistenti, che lavoravano alle loro dipendenze. Per questi ultimi il giudice per le indagini preliminari Francesco Patrone che ha emesso le ordinanze di custodia cautelare richieste dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, ha disposto gli arresti domiciliari. Ingente, secondo gli inquirenti l'entità della truffa. In poco più di due anni il business della finta solidarietà ha fruttato all'organizzazione quasi tre milioni di euro. Duemila sono stati i ragazzini prima accolti e poi fatti scappare dopo soli dieci minuti che erano stati portati li dalle forze dell'ordine. In un caso un ragazzino che aveva scavalcato la recinzione metallica si è ferito bucandosi un polmone con un spuntone di ferro che gli si era conficcato nel torace.

