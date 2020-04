Emilio Orlando

«Io e mia moglie siamo straziati. Per colpa del Coronavirus il processo per l'omicidio di nostro figlio Luca è saltato. È come se lo si stesse uccidendo una seconda volta». Sono le parole affrante di Alfonso Sacchi, il padre del personal trainer ventiquattrenne ucciso lo scorso 23 ottobre davanti al Jhon Cabot Pub alla Caffarella.

Il processo che vede alla sbarra Valerio del Grosso, il ventunenne che ha premuto il grilletto del revolver calibro 38, Paolo Pirino, suo complice e Armando e Marcello De Propris accusati di aver fornito l'arma all'assassino. La decisione del rinvio della prima udienza del processo è stata presa dal presidente del collegio del tribunale penale che però, a causa dell'emergenza Covid-19 non hanno ancora stabilito la nuova data in cui celebrare l'assise. Inoltre gli imputati, per avere una giusta difesa, non voglio il processo via skype.

«Ci auguriamo - commentano gli avvocati Armida Decima e Paolo Salice legali di parte civile della famiglia Sacchi - che questa emergenza rientri quanto prima. I genitori ed il fratello del povero Luca stanno vivendo molto male questa lunga attesa. L'udienza era stata fissata per lo scorso 31 marzo ma a causa del Coronavirus è stata annullata».

Oltre al killer, coinvolti nell'omicidio risolto in tempi record dal pubblico ministero Nadia Plastina, ci sono Paolo Pirino e Marcello De Propris. Anastasiya Kylemnyk, la fidanzata del 24enne, imputata per lo scambio di 15 chili di marijuana con Del Grosso e Pirino ha optato per il rito ordinario. La giovane ucraina nel processo sarà anche parte civile, per la rapina subìta quella maledetta notte con il colpo di mazza da baseball sferratole da Del Grosso e Pirino. Giovanni Princi, considerato dagli inquirenti il deus ex machina dello scambio di droga sarà giudicato per spaccio con rito abbreviato dove in caso di condanna riceverà lo sconto di un terzo della pena concesso in virtù della scelta del rito.

