Emilio Orlando

Il maniaco si era nascosto in un angolo buio dell'androne condominiale, in zona Prati. Ha atteso la sua vittima designata, con il chiaro intento di aggredirla.

Così, quando la ragazza, dopo una giornata trascorsa a lavoro, ha aperto il portone del palazzo, l'uomo l'ha afferrata all'improvviso da dietro e con forza prima l'ha immobilizzata sbattendola su una parete, quindi l'ha trascinata sotto le cantine mentre tentava di spogliarla.

La donna ha provato con tutte le proprie forze a liberarsi, senza riuscirci. Il peggio è stato scongiurato grazie ad un residente nello stabile che, dopo aver sentito le grida provenienti dal sottoscala, ha messo in fuga lo stupratore dando l'allarme, in modo che l'aggressore è stato arrestato dagli agenti del commissariato Prati e dalle Volanti, che l'hanno fermato davanti al palazzo di via Augusto Aubry.

Il violentatore, un cittadino ucraino di 36 anni residente alla Balduina, per sfuggire all'arresto ha aggredito i poliziotti che lo stavano ammanettando.

L'orrore, per la vittima, è durato fino a quando non è stata medicata dai sanitari del 118, che l'hanno trasportata al pronto soccorso. Non si esclude che lo straniero finito in manette possa essere un maniaco seriale che ha già messo a segno altre aggressioni a sfondo sessuale nella zona e nei quartieri limitrofi, sempre nei confronti di donne, con lo stesso modus operandi: nascondendosi nei condomini densamente popolati.

Polizia e carabinieri stanno verificando se all'interno dei loro archivi sono presenti altre denunce presentate da vittime aggredite. Nel mese di luglio scorso, in via Leone IV, sempre a Prati, un'altra donna rimase vittima di una violenza sessuale da parte di un bengalese che dopo averla afferrata al collo, tentò di strapparle i pantaloni dopo essersi sdraiato sopra di lei davanti al portone di casa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 05:01

