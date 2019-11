Emilio Orlando

I tentacoli di un organizzazione criminale di narcotrafficanti che opera a San Basilio ed a Tor Bella Monaca, si celerebbe dietro alcuni emissari che la sera della feroce esecuzione in cui è stato assassinato Luca Sacchi si trovavano nelle vicinanze del John Cabot Pub.

È un altro tassello che gli investigatori coordinati dalla direzione distrettuale antimafia hanno aggiunto ai contorni ancora fumosi che avvolgono l' omicidio del personal trainer ventiquattrenne ucciso mentre si trovava in compagnia della fidanzata Anastasiya Kylemnyk. Alla vigilia dei funerali, che svolgeranno oggi alle ore 14 in forma privata per espressa volontà della famiglia nella parrocchia del Santissimo Nome di Maria in via Centuripe, continuano le deposizioni dei testimoni ed i riscontri tecnici sui tabulati telefonici. Si ratta di accertamenti forensi informatici sui numeri telefonici che permettono stabilire i rapporti tra tutti i personaggi coinvolti a vario titolo nell' indagine e stabilire il numero di contatti sia relazionali che temporali. I detective del nucleo investigativo dei carabinieri di via In Selci, coordinati dal sostituto procuratore Nadia Plastina, stanno ripercorrendo le fila del narcotraffico che fa da contorno all' intera vicenda.

La pistola utilizzata per l' omicidio non è stata ancora ritrovata anche durante il blitz di ieri a Tor Bella Monaca dove sono state perquisite alcune abitazioni di pregiudicati legati al crimine organizzato campano e calabrese. La pizza di spaccio di San Basilio, controllata in parte dal clan della ndrangheta dei Marando, che lungo via Corinaldo e via Mechelli hanno costruito alcuni gazebi in legno per spacciare cocaina in strada tenendo riparato il pusher. Tra le loro fila, ha accertato la polizia sono stati reclutati pericolosi criminali albanesi che hanno contatti con trafficanti di armi ed importatori di marjuana.

Mercoledì 6 Novembre 2019, 05:01

