Emilio Orlando

I due spari li hanno sentiti anche i vicini. Per un attimo, la piccola comunità di residenti in via Prenestina Vecchia a Gallicano nel Lazio, piccolo comune ad est della Capitale, è sprofondata nel terrore. La gente ha infatti saputo che Samantha Trotta, 40 anni, era stata uccisa da un proiettile vagante. Solo che ad esplodere i due colpi di pistola il cognato della donna, un vigilantes di 62 anni.

L'uomo si trovava in casa insieme alla vittima e ad altre persone: ha dichiarato ai carabinieri della compagnia di Palestrina ed al magistrato di turno che i colpi di arma da fuoco sono partiti accidentalmente mentre stava ripulendo la pistola di servizio.

La donna rimasta uccisa è originaria di San Cesareo, un comune poco distante dal luogo della tragedia. Era andata a fare visita alla sorella ed in quel mentre la guardia giurata stava maneggiando la rivoltella d'ordinanza. I due colpi, ha sostenuto il 62enne durante un lungo interrogatorio, sarebbero partiti accidentalmente. La cognata è morta in pochi minuti, nonostante l'arrivo sul posto anche di un eliambulanza del 118 pronta ad un trasporto d'emergenza veloce.

Una versione - quella fornita dalla guardia giurata - su cui però i detective del nucleo investigativo di Frascati, con il procuratore capo di Tivoli Francesco Menditto stanno indagando, per determinare anche i contorni della vicenda.

Sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti ci sarebbero anche chi ha lanciato l'allarme, le testimonianze di chi era presente in casa oltre ai rapporti che intercorrevano tra la vittima e la guardia giurata. L'autopsia, disposta per oggi, e le perizie balistiche chiariranno se la versione dei fatti fornita dall'uomo è verosimile. Per il momento non sono stati emessi provvedimenti di fermo per le ipotesi di reato di omicidio volontario o colposo nei confronti del presunto responsabile.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA