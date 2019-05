Emilio Orlando

Hanno un volto le tre belve che domenica mattina all'alba hanno violentato a turno la studentessa ventunenne nello sgabuzzino della disco pub Factory, in piazzale dello stadio Olimpico. Il fotografo presente alla serata di sabato li ha immortalati nelle foto scattate sulla pista e nel privé e ci sono i filmati di 66 telecamente del locale ed esterne alla disco. «Uno di loro era biondo con i capelli mossi, aveva gli occhi chiari e parlava con l'accento romano ha denunciato la vittima ai poliziotti della sezione reati contro la libertà sessuale della squadra mobile».

I due secondo la ricostruzione della polizia si sono conosciuti sulla pista da ballo del locale. Dopo aver ballato l'uomo l'ha costretta a seguirla nel manufatto che si trova nel parco del Factory, conosciuta anche come lo Chalet nel Bosco delle Fragole, dove insieme ad altre due persone l' hanno prima picchiata tanto da ferirla in varie parti del corpo e poi hanno abusato di lei. Uno di loro rimaneva a turno all' esterno dello stanzino per faro da palo. In mano tenevano uno smartphone e non si esclude che l'azione brutale possa essere stata anche filmata. Le tracce organiche repertate dalla polizia scientifica sui vestiti della ragazza, hanno messo in evidenza tre tipi di Dna maschile che dovrebbero appartenere agli stupratori. Per tutta la giornata di ieri i detective della questura coordinati dal procuratore Maria Monteleone hanno ascoltato alcuni dei Pr che avevano organizzato la serata per vedere se nelle loro liste compaiono nomi le cui fattezze fisiche sono compatibili con quelle fornite dalla vittima.

Venerdì 24 Maggio 2019, 05:01

