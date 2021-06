Emilio Orlando

Hanno sequestrato e seviziato una ragazza tedesca di 19 anni, costringendola anche a continui rapporti sessuali violenti.

L'incubo per la vittima è finito quando è riuscita a liberarsi e a dare l'allarme ai carabinieri che hanno arrestato i due aguzzini.

La vicenda inizia a Cesano nel 2019, una località alle porte della Capitale che si trova lungo la Cassia. La ragazza arriva a Roma e alloggia nella casa di Cesano. Ma uno dei due coinquilini, con precedenti penali, inizia da subito a puntarla, costringendola a molestie e a violenze con la complicità dell'altro connazionale.

Paletto alla porta d'ingresso (sempre sbarrata), finestre sempre chiuse, la 19enne viene obbligata a soddisfare le voglie sessuali dei due pachistani: un inferno durato oltre 700 giorni, durante i quali la vita della donna era quella di una reclusa all'interno dell'appartamento assieme ai due uomini, costretta nel tempo a subire centinaia e centinaia di violenze e abusi carnali.

Il 27 maggio scorso, approfittando di un momento di distrazione da parte dei suoi aguzzini, la giovane tedesca è riuscita a scappare di casa e chiedere aiuto ad un passante, che dava l'allarme e accompagnandola presso la stazione dei carabinieri di Cesano.

Per le pessime condizioni igieniche in cui versava l'alloggio-prigione, la situazione di segregazione è apparsa subito drammatica. Così gli investigatori hanno deciso di procedere all'arresto dei due pachistani, finiti in cella nel penitenziario di Rieti.

Un caso simile è quello accaduto a marzo, quando una donna indiana 41enne è stata stuprata dal suo affittuario mentre si trovava in quarantena nel quartiere Bravetta. L'uomo dopo una fuga durata qualche ora, venne fermato.

