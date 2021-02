Emilio Orlando

Hanno fatto affari nel periodo di crisi prima del Covid. Adesso che i gioielli di famiglia sono stati tutti venduti i compro oro cambiano pelle e diventano acquirenti di borse di lusso e abbigliamento firmato.

Il fenomeno della riconversione in acquisto borse di lusso si sta allargando a macchia d'olio nella Capitale e nell'hinterland dove i negozi stanno nascendo come funghi. Segno anche della povertà incombente che sta fagocitando anche i ceti che una volta era al riparo dalle crisi monetarie. Il settore, della compravendita degli accessori griffati usati, come borse, cinte, portafogli e scarpe è ancora una zona grigia dal punto di vista normativo. Per aprire è necessaria soltanto una licenza che rilascia la circoscrizione e gli esercenti non sono tenuti ad avere un registro di carico e scarico del materiale che acquistano.

Viceversa, per i Compro oro è necessaria, come per le gioiellerie un'autorizzazione della divisione di polizia amministrativa della questura che obbliga il commerciante a registrare il nome di di vende l'oggetto prezioso e dove questo viene poi portato per essere fuso o rivenduto. Un eldorado per ladri e scippatori che, oltre che depredare le vittime del denaro contante possono così mettere monetizzare anche il borsello griffato o la pochette di lusso.

Avamposti non solo di malessere sociale e della disperazione ma anche della malavita che, forte del fatto che non esiste una banca dati dove vengono censiti i proprietari del bene il business criminale per il riciclaggio e la ricettazione è enorme. Secondo un'indagine della guardia di Finanza, che venne svolta su delega della direzione distrettuale antimafia qualche anno fa, il 20% dei compro oro era in odore di crimine organizzato e dietro le facciate sfavillanti e chic dei negozi si nascondevano reati come l'usura, l'evasione fiscale e riciclaggio.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA